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Milli maç arası Şanlıurfa’ya yaradı

Şanlıurfaspor'un ikinci başkanı Reşit Akıl ve takım kaptanı Koray Avcı, lige verilen aranın önemine vurgu yaptı.

09 Eylül 2012 Pazar 15:45
Milli maç arası Şanlıurfa’ya yaradı
 PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un ikinci başkanı Reşit Akıl, ''Milli maçlar dolasıyla lige verilen ara, takımımızdaki uyum ve toparlanma sürecine ciddi katkı sağladı'' dedi.

Akıl, yaptığı açıklamada, PTT 1. Lig'deki birçok takımın, transfer sezonunun geç bitmesi nedeniyle sezona tam olarak hazırlanamadığını savundu. Ligin ikinci haftasının sonunda transfer sezonunun sona erdiğine dikkati çeken Akıl, ''Bu nedenle takımların genel performansında düşüş var'' dedi. 

Karşıyaka maçına 5-6 oyuncu eksiğiyle çıktıklarını hatırlatan Akıl, şunları kaydetti:

''Karşıyaka maçından sonra 3-4 transfer daha yaptık. Maalesef transferlerin gecikmesinden dolayı bir türlü kamplarda istediğimiz randımanı elde edemedik. Manisaspor maçına giderken de eksikliklerimizin büyük kısmını gidereceğimizi düşünüyorum. Milli maçlar dolasıyla lige verilen ara, takımımızdaki uyum ve toparlanma sürecine ciddi katkı sağladı. Önümüzdeki haftaya kadar arkadaşlarımız eksikliklerini de tamamlarsa Manisaspor maçından en az bir puan almayı  düşünüyoruz.''

Şanlıurfaspor kaptanı Koray Avcı da eksik bir kadroyla sezona hazırlandıklarını ifade ederek, transfer sezonunun sonuna doğru takıma kaliteli oyuncuların dahil edildiğini söyledi.

Takımın birkaç hafta içerisinde toparlanabileceğini vurgulayan Kaptan Avcı sözlerini şöyle tamamladı:

''Ligin göstergesi bizim için önümüzdeki birkaç maç olacak. Yeni katılan arkadaşlarla birlikte uyum ve toparlanma süreci içindeyiz. En az kayıpla önümüzdeki 3-4 maçı atlatmak istiyoruz. İlerleyen dönemlerde daha iyi olacağımızı biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız.''


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