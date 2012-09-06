Milli maç arası sakatlara yaradı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan futbolcuların ligin 4. haftasında oynanacak Sivasspor maçına yetiştirilmesi için de yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Bordo-Mavili kulübün doktoru Mesut Çelebi, kulüp sitesinden yaptığı açıklamayla, sakat futbolcuların durumuyla ilgili bilgi verdi. Sağ kolundaki çatlak nedeniyle 2 maçtır takımdan ayrı kalan Giray Kaçar'ın bireysel antrenmanlarına başladığını ifade eden Çebi, şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz hafta sağ ayak bileğinden sakatlanan Olcan ile sağ dizinde darbeye bağlı sakatlığı bulunan Volkan ise çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyorlar. Giray, Olcan ve Volkan'ın 3-4 gün içinde takımla antrenmanlara çıkmaları ve Sivasspor maçına yetiştirilmeleri planlanıyor. Ayrıca, dünkü antrenmanda sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece yırtık meydana gelen Soner'in ise tedavisine başlandı. Bu futbolcumuzun da iki hafta içerisinde tam olarak düzelmesi bekleniyor. Antrenman esnasında sağ kalçasında yaralanma meydana gelen Kalecimiz Zeki ise çalışmalarına kontrolümüzde salonda devam ediyor."