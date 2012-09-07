Milli maç arası Gaziantepspor’u bozdu

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Celal Doğan Tesisleri'nde sürdürüyor.





Teknik direktör Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını az oyuncuyla sürdürdüklerini ifade ederek, ''Şu anda 12 kişiyiz. Belki de ligin hem yabancı oyuncu açısından hem de kadro açısından en az futbolcu olan ekiplerinden biriyiz. Altyapıdan çağırdığım futbolcular var. Belki 1-2 kişi daha keşfedebiliriz. Diğer oyuncuların gelmesini bekliyorum. Milli takımlardaki oyuncuların eksikliği antrenman düzenimizi bozuyor'' dedi.





Kasımpaşa maçının kendileri için son derece önemli olduğunu kaydeden Karaman, ''Rakibimiz zengin bir kadroya sahip ve geleceğe yönelik bir hamle içinde'' diye konuştu.



