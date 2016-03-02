Milli Eğitim Bakanlığı Okullardaki Güvenlik Ve Hijyen Koşullarını Açıkladı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Halk Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Öğleden Sonra adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Milli Eğitim Bakanlığı Okullardaki Güvenlik Ve Hijyen Koşullarını Açıkladı