Milli atletlere altın hediyesi

Olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin, Gülcan Mıngır ile bu sporcuların antrenörü ve Aslı Çakır Alptekin'in eşi İhsan Alptekin'i makamında kabul eden Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sadık Ölçen, basamakları yukarı doğru hızla çıkmanın zor ama mümkün, ancak bunu devam ettirmenin daha zor olduğunu söyledi.





Kütahya'da yaşayan Aslı Çakır Alptekin ile ildeki yönetici ve sporculara bundan sonra çok daha büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Ölçen, ''Aslı, böyle bir şampiyonluğu özümseyerek taşıyabilecek kişilik ve olgunlukta bir sporcu. Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları'nda da başarılı olmasını bekliyoruz. Gülcan da başarılı bir sporcumuz. Yetişmekte olan sporcularımıza çok iyi örnek oluyorlar'' dedi.





''Eskiden olimpiyat şampiyonlukları bize uzaktı''





Aslı Çakır Alptekin de hangi branşta olursa olsun her sporcunun ilk yuvasının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri olduğunu bildirdi.





İlk lisansını Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden aldığını dile getiren Aslı Çakır Alptekin, şöyle konuştu:





''Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün birçok lisanslı sporcusu var. Onlar da eminim ki, geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları olacak. Biz onların önünü açtık. Eskiden olimpiyat şampiyonlukları bize uzaktı. Şimdi yapabileceklerine inanıyorlar. Çünkü şimdiki nesil hem çok yetenekli hem de çok hırslı. Her alanda zehir gibiler. Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldum ama Antrenörlük Bölümü'ne devam ediyorum. Üniversitemizde de birçok yetenekli sporcu var. Onlar da geleceğe umutla bakıyor. Kütahya'da eksikliğini hissettiğimiz, yapımı için girişimlere başlanan tartan pistimiz olduğunda eminim birçok şampiyon çıkaracağız. O zaman, 'Burada bir olimpiyat ve Avrupa şampiyonu var. Bu Kütahya'da bir keramet mi var da bu kadar şampiyon çıkıyor?' diyerek kendisini geliştirmek isteyen sporcular buraya gelecek.''





Mıngır ise sportif başarıların sadece sporcunun çalışmasıyla değil, grup disipliniyle elde edilebildiğini anlattı.





İhsan Alptekin, Kütahya'da başarılı sporcular yetiştiğine işaret ederek, ''2016 yılında Brezilya'da yapılacak olimpiyatları için elimizden gelen bütün gayretleri sarf edip Kütahya olarak Türkiye'ye bir değil, 3-4 madalya kazandırmak istiyoruz'' diye konuştu.





Aslı Çakır Alptekin'in başarı öyküsünün, Kütahya'da çekilen fotoğraflarıyla müzik eşliğinde anlatıldığı sinevizyon gösterisinin izlenmesi ve üzerinde olimpiyat şampiyonunun fotoğrafıyla ''Nice Şampiyonluklara'' yazısı bulunan pastanın kesilmesinin ardından Ölçen, Aslı Çakır Alptekin'e iki Cumhuriyet altını, Gülcan Mıngır'a yarım altın, İhsan Alptekin'e bir Cumhuriyet altını ve hepsine birer plaket hediye etti.



