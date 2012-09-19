Milli antrenörden Suat Kılıç’a mektup

Milli çekiççi Eşref Apak'ın antrenörü Artun Talay, Türkiye'nin eski değerlerini çabuk unuttuğunu, onlara gerekli ilgi ve hürmeti göstermediğini belirterek, ''Türk sporuna büyük emeği geçen ve Cumhuriyet'ten de büyük sadece 4 kişi kaldı. 1914 doğumlu uluslararası hakem Necip Doğutürk, 1916 doğumlu eski milli eskrimci Halet Çambel, 1919 doğumlu eski atlet Eşref Aydın ve 1919 doğumlu eski Fenerbahçeli futbolcu Fikret Kırcan'a şükran plaketi verilmesi konusundaki görüşümü sayın Bakan'a bir mektupla ilettim'' dedi.





Bu 4 eski sporcunun Türk sporunun önemli değerlerinden olduğunu ifade eden Talay, ''Mesela Halet Çambel, 1936 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etti. Aynı zamanda çok önemli bir tarihçi. Böyle insanları evlerinde kaderlerine terk etmeyelim. Hatırlanmak onların en büyük mutluluk kaynağı olacaktır'' diye konuştu.





Talay, ilgili kentlerin spor il müdürlükleri ile bağlantıya geçilerek, ''4 efsaneye'' şükran plaketi verilebileceğini sözlerine ekledi.





Olimpiyatlara giden ilk Türk kadın sporcu





1911 doğumlu Necip Doğutürk, meslek hayatında 11 farklı branşta hakemlik yapmasıyla tanınıyor. Doğutürk, voleybol, basketbol, hentbol, yüzme, sutopu, güreş, atletizm, masa tenisi, bisiklet ve motor sporları olmak üzere toplam 11 branşta hakemlik yaparken, bazılarında uluslararası düzeyde görev aldı.





1916 Berlin doğumlu ve Paris Sorbonne Üniversitesi'nde arkeoloji eğitimi alan Halet Çambel, 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılarak Suat Fetgeri Aşeni ile birlikte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk Türk kadın sporcu oldu.





1919 doğumlu eski milli atlet Eşref Aydın, Fenerbahçe'de forma giydi. Özellikle 5 bin ve 10 bin metrelerde kırdığı Türkiye rekorlarıyla adını duyuran Aydın'ın Türkiye ve Balkanlar'da bir çok derecesi bulunuyor.





Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından 1919 doğumlu Fikret Kırcan, alt yapısında başladığı sarı-lacivertli kulüpte 22 yıl forma giydi. 1948 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden (A) Milli Takım'da yer alan Kırcan, başarılarla dolu spor kariyerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı.