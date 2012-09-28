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Milan Terim’i istiyor

Seri A’da kötü günler geçiren Milan’ın Fatih Terim’i takımın başına geçirmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

28 Eylül 2012 Cuma 10:20
Milan Terim’i istiyor
Galatasaray’ın yükselişiyle birlikte Muslera, Semih ve Selçuk İnan için Avrupa’nın önde gelen kulüpleri sıraya girerken, Teknik Direktör Fatih Terim’e de eski takımı Milan talip oldu.
 
Seri A’da bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve ligde 5 hafta sonunda 3 kez yenilen Milan’ın, Terim’i takımın başına geçirmek için düğmeye bastığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde sahasındaki Anderlecht beraberliği sonrası Teknik Direktör Massimiliano Allegri’yi gözden çıkaran Milan’da, Genel Menajer Adriani Galliani’nin Terim için çalışmalara başladığı ve tecrübeli teknik adamı sezon ortasında olmasa dahi önümüzdeki sezon için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

En uygun isim
 
Terim’le yakın dost olan Galliani, sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli hoca ile anlaşmasından sonra tebrik mesajı da geçmişti. Zlatan İbrahimovic ve Thiago Silva gibi yıldızlarını Paris Saint Germain’e satan Milan, Antoni Cassano’yu da Pazzini karşılığında Inter’e vermişti. Kulüpte yeniden yapılanma kararı alan ve önümüzdeki sezon kadrosunu baştan aşağı değiştirmeyi planlayan Milan’ın değişime en uygun isim olarak da eski hocası Terim’i gördüğü ifade edildi.

Yeni bir heyecan

Terim’in oynattığı hücum futbolunun da takımlarından soğuyan Milanlılara yeni bir heyecan getireceğine de vurgu yapıldı. Galatasaray’la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Terim’in bu görevi kabul etmesi halinde ise bir anlamda Milan’ın daha önce yollarını ayırdığı başarılı teknik adama iade-i itibarı verilecek.

9 hafta çalışmıştı

Fatih Terim 2001-2002 sezonunda Milan’da görev almıştı. Ligdeki 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Terim’in, Milan yönetimi tarafından görevine son verilmiş, yerine Ancelotti getirilmişti.
 
Kaynak: Milliyet 
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