Milan’ın efsanesinden Terim itirafı

Milan ve İtalya Milli Takımı’nın eski kaptanı ve efsanelerinden Franco Baresi yıllar sonra Fatih Terim’in kırmızı siyahlı kulüpten gönderilmesinin çok yanlış olduğunu itiraf etti.





Baresi, bu durumu İtalyan yöneticilerinin sabırsız ve başarıya aç olmalarına bağladı.





Baresi, Fatih Terim’in dünya çapında bir futbol adamı olduğunu çoktan kanıtladığını belirtirken, “Maalesef İtalya’da kulüp yöneticileri antrenörün kalitesine değil aldığı sonuçlara bakıyor. Allegri, ilk geldiği yıl takımı şampiyon yaptı, Süper Kupa’yı kazandırdı. Şimdi Milan tekliyor ve topun ağzına geldi. İşte bu yüzden Fatih Terim’e yazık oldu. Ama bir gün elbet İtalya’ya geri döneceğine inanıyorum” dedi.





Kaynak: Hürriyet