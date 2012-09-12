Milan Başkanı: Barça ile Real başka gezegenden

Takımın hocası Massimiliano Allegri ile aralarının iyi olduğunu söyleyen Galliani, AC Milan'ın internet sitesindeki röportajında takımın başındaki Allegri ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi.

"Aramızda bir sorun yok. Her zaman konuşuruz; daha önce de ofiste bir araya geldik; son derece rahat görünüyordu; Allegri'yi bu takımda eğer bir kişi istediyse o da benimdir."

AC Milan, Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'dan Andarlecht, Fenerbahçe'yi eleyerek gruba katılan Senit St Petersburg ve İspanyol Malaga ile eşleşti.

1999 yılından bu yana katıldığı bütün Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı başaran Milan'ın başkanı bu seneki şansları hakkında şunları söyledi:

"İtalyan takımlarıyla başedebiliriz ama Barça ve Real başka bir gezegenden gibi görünüyor."

Milan 2011-2012 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı; son Serie A şampiyonluğunu da Juventus'a kaptırdı.