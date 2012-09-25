Milan’a bir darbe de federasyondan

İtalya Serie A'da kötü günler geçiren Milan, geçen hafta Udinese deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin yanı sıra kadrosundaki iki önemli futbolcusu Boateng ve Zapata'nın gördüğü kırmızı kartlarla sarsılmıştı.
İtalya Futbol Federasyonu aynı maçta teknik direktör Allegri'ye de, maç esnasında hakeme yaptığı centilmenlik dışı hareketler sebebiyle 1 maç ceza verdi. Milan'ın kötü performansından ötürü sorumlu tutulan, görevden alınacağı söylenen Massimiliano Allegri yarın oynanacak Cagliari maçını tribünden izleyecek.
Milan bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçta golle tanışamazken, ligde oynadığı 4 maçta aldığı 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Serie A'da 15. sırada bulunuyor.