Michale Skibbe: 'Daha iyi olmak zorundayız'

Bursaspor'a farklı yenilen, 4 haftada sadece 1 puan alabilen Kardemir Karabükspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı.





Teknik direktör Michael Skibbe gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Jahiç ve hasta olan Shelton katılmazken, Gökhan Ünal takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı.





Bursaspor maçını değerlendiren Skibbe, ilk 30 dakika iyi bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Kaleci Tomiç'in yaptığı bir hata sonrasında ilk 30 dakikadaki rahat ve sakin oyunumuzu daha sonra sergileyemedik. Bu hata olmasaydı iyi oyunumuzun süresini uzatabilirdik. İleriye çabuk çıkamadık. Hataları çoğalttık ve o yüzden de arkada daha çok hata yapınca kontrataklara yakalandık. Konsantrasyonumuzu maç içerisinde daha uzun süreli tutarsak ve ferdi olarak yaptığımız hataları azaltırsak iyi oyunumuzun süresi uzar" dedi.





Skibbe bundan sonraki haftalarda daha iyi ve daha başarılı oynamaları gerektiğini söyleyerek, "Önümüzdeki haftalarda daha rahat olabilmek için bu gerekli. Bizim için her maç puan mücadelesi şeklinde zor geçecek ve geçiyor da. Bundan sonra önümüzdeki haftalarda karşılaşacağımız Antalyaspor ve Akhisar Belediyespor kaliteli kadroya sahipler. Burada asıl önemli olan ise puanları kazanabilmek için, biz daha iyi olmak zorundayız" diye konuştu.