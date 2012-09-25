Michael Skibbe: 'İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un Teknik Direktörü Michael Skibbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin alt sıralardan kurtulmak için önlerindeki 2 maçtan en az 4 puan almak zorunda olduklarını söyledi.





Futbolculardan sahada iyi performans beklediğini anlatan Skibbe, ''Özellikle Shelton ve Cernat'ın sahada neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Bu iki oyuncumuz beklentilere cevap veremediklerinin farkındalar. Onlar da gerçek kimlikleriyle bize katıldıklarında bu takımın çok daha farklı bir futbol oynayacağından eminim. Takımın güveni yavaş yavaş kendine geldi, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız'' diye konuştu.





Skibbe, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında sahalarında Gümüşhanespor ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.





Geçen hafta oynadıkları Medical Park Antalyaspor maçında taraftarların kendisinin istifa etmesi yönünde tezahürat yaptığının hatırlatılması üzerine Skibbe, şunları kaydetti:





''Taraftarlarımız bir reaksiyon gösterdi. Maçtan sonra onların yanına gidip bize gösterdikleri o büyük desteği devam ettirdikleri için teşekkür ettim. Bu tip söylemlerin bana ya da işime karşı olmadığını çok iyi biliyorum. Bu takımın istendiği şekilde iyi bir performansla futbol oynayamadığına tepki veriliyor. Taraftar haklı olarak kızsa da ben onlardan daha çok kızıyorum. Çünkü, bunun sorumlusu benim. Bu bir reaksiyondur. O yüzden bir sorun yok.''