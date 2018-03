Michael Skibbe: 'Bursa’ya ümitsiz gitmiyoruz'

Kardemir D.Ç Karabükspor Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Tesisleri’nde yapılan antrenmana sakatlığı süren Jahic katılmazken, Uğur Uçar ise düz koşu yaptı. Jamakia Mili takımından akşam saatlerinde dönen Shelton ise idman sahasına gelerek düz koşu yaptı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iyi bir antrenman dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Michael Skibbe, “Bu iyi antrenman haftasından sonra oyun olarak gelişme kaydedeceğimiz umuyorum. Bu çalışmalarda özellikle daha sağlam bir defans için uğraş verdik, takım da idmanlarda bu çalışmalara gayet güzel cevap verdi. Benim için burada önemli olan şey, takımın defansif anlamda gerçekten çalıştığımız ve istediğimiz şeyi sahaya yansıtması. Özellikle Beşiktaş maçında ilk 25 dakikada skor belli oldu zaten, o yüzden bunun olmaması için defansif anlamda iyi bir takım kadrosunu bir arada tutup, defansif sisteminizi uygulamalısınız ki o takımlara karşı bir şansınız olsun” dedi.

"Takım olmamız gerekiyor"

Sezon başında Karabükspor'a transfer edilen Ahmet İlhan ve Yiğit için de konuşan Skibbe, “Bu hafta sonundaki kadroyla ilgili tabii ki onların da önemli rolleri olacak, oynayıp oynamayacaklarının dışında. Onlara gelene kadar daha evvel sakat olan Uğur ve Jahic’in yerine oynayacak oyuncuları ilk önce takıma koymak istedim, ondan sonra gelişmelere bakarım. Son idman görüntüsünü de alıp ona göre karar vereceğiz. Biz 11 kişi defansif anlamda uygun bir şekilde doğru bir şekilde istediklerimizi sahaya yansıtmalıyız. Yani bir takım olmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

"Tek beklentim herkesin görevini yapması"

Türkiye'de birçok insan beni “iyi hoca, anlayışlı hoca, konuşkan hoca” diye bildiğini ifade eden Skibbe, “Ben her şeyden evvel 'işini bilen, istediğini çok iyi bilen' bir hocayım. Bence herkes hata yapabilir, hiç sorun değil. İnsan her zaman, her yerde hata yapabilir. Ama benim beklentim her zaman sahada herkesin görevini yapması. Eğer burada bir kişi, bu görevi yapmasına gerek görmüyorsa o benim takımımda olmayacak. Bu çalıştığım Galatasaray'da da, Eskişehirspor'da da böyleydi. Burada böyle devam edecek” ifadesinde bulundu.

"Bursa'ya ümitsiz gitmiyoruz"

Bir gazetecinin “Bursa'da kaybedilecek bir 3 puan umudunuzu kırar mı?” sorusuna Skibbe, "Tam tersi. Şöyle düşünmek lazım, burada dengelere bakarsak, dengelerin Bursa karşısında bizim lehimize olmadığını görünüyor. Biz ne istiyorsak, sahada yapıldığı takdirde en az 1 puanla yada puansız dönmek istemiyoruz. Bursa maçından sonra da zaten bizimle üç aşağı beş yukarı aynı seviyede takımlarla karşılaşacağız. Orada da zaten mecburi olan puanları almak zorundayız. Ama biz Bursa’ya şanssız yada ümitsiz gitmiyoruz ve ben inanıyorum ki bütün takımdan her şeyi yapacak ve en az 1 puan alıp döneceğiz. Bursa karşısında sağlam bir defans kurgusu yapıp kontra atak yapmayı hedefliyoruz. Bizim diğer oynadığımız maçlarda erken geriye düşmemize rağmen bütün pozisyonları bulduk ama onları gole çevirseydik her şey daha farklı olurdu. Biz hep geriden başlayıp, o disiplini bulamadığımız için, gol yiyerek bir daha başlamak zorunda kaldık. Bizim için önemli olan defansif disiplini ve ondan sonra ileriye doğru çıkıp gol aramak” yanıtını verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, çalışmalara bir tek milli takımına giden Shelton'ın katılamadığını ekleyerek, "Sakatlığı yok ama son durumuna bakacağız. Bursaspor maçında bir tek hafta içi yapılan antrenmanlarda sakatlanan Jahic yer alamayacak. Onun yerine Muhammet’e şans vereceğim. Uğur’un yokluğunda da Erdem’e şans vereceğini” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman yarım saha çift kale maç ve özel şut çalışmaları ile tamamlandı. Karayolu ile Bursa'ya hareket eden kırmızı-mavili takımın 18 kişilik kadrosunda Tomiç, Bora, Ahmet İlhan, Seriç, Muhammet, Mabiala, Bertul, Yiğit, İlhan Parlak, Hakan, Ceyhun, Bilal, Birol, Shelton, Erdem, Mehmet Yıldız, Anıl, Cernat yer aldı.