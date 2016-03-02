Mhk Bşk. Kuddusi Müftüoğlu'dan Fikret Orman'a Yanıt Geldi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Spor Haberleri adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Mhk Bşk. Kuddusi Müftüoğlu'dan Fikret Orman'a Yanıt Geldi.