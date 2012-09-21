Metrobüsün altında can verdi!

Sefaköy-Çobançeşme metrobüs yoluna giren bir kişi, metrobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Beylikdüzü-Cevizlibağ seferini yapan Nihat E. yönetimindeki 34 TN 1829 plakalı metrobüs, caddenin karşısına geçmek için aniden metrobüs yoluna giren bir yayaya çarptı.
Aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.Metrobüsün şoförü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, üzerinden kimlik çıkmayan yayanın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.