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Metrobüste fazla para ödemeyin

Metrobüste 1 Eylül’den itibaren başlayan yeni fiyatlama sistemi vatandaşların çoğunun fazla para ödemesine neden oluyor.

04 Eylül 2012 Salı 13:00
Metrobüste fazla para ödemeyin

Metrobüsten inen yolcuların para iade makinelerinden parayı geri alması gerekiyor.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar 1 Eylül'den itibaren geçerli olmaya başladı.

Zamlı tarifeyle metrobüs hattında da kademeli fiyat uygulamasına gidildi. Metrobüste daha önce ilk üç durak için uygulanan uygulama yeni dönemde yaygınlaştırıldı.

Eski sistemde metrobüsle 3 durak giden bir kişi parasının bir kısmını iade alıyordu. 3 durak sonrasında ise standart fiyat uygulanıyordu.

Yeni sistemle birlikte durakların kademeleri artırıldı. Buna göre, metrobüs hattında 1-3 durak arası 1,45 liradan 1,60 liraya, 4-9 durak sayısı 2,10 liradan 2,40 liraya, 10-15 durak sayısı 2,50 liraya, 16-21 durak sayısı 2,60 liraya, 22-27 durak sayısı 2,70 liraya,28-33 durak sayısı 2,80 liraya, 34-39 durak sayısı 2,90 liraya, 40 ve üzeri durak sayısı ise 2,95 liraya yükseltildi.

Ancak ücretlendirmedeki küçük detay çoğu vatandaşın gözünden kaçıyor. Örneğin metrobüse Söğütlüçeşme durağından binen bir vatandaş, Zincirlikuyu'da inmesi durumunda 8 durak gittiği için 2,40 lira ödemesi gerekiyor. Metrobüse binerken akbilden çekilen tutar ise en uzun yolculuk ücreti olan 2,95 lira. Zincirlikuyu'da inen yolcunun para iade makinesinden 55 kuruşu geri alması gerekiyor. Bir yolcu bunu yapmaması durumunda kaç durak giderse gitsin en uzun yol parası olan 2,95 lirayı ödüyor.

Vatandaşların fazla para ödememesi için mutlaka para iade makinelerinden akbillerindeki tutarı geri alması gerekiyor.

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