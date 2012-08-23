Metro Turizm olayında şok detaylar

İddianamenin önemli bir bölümünü, Ulusoy, Varan, Kamil Koç gibi rakip firmaların baskı ve şiddet uygulanarak devre dışı bırakılması suçları oluşturuyor. Esenler Otogarı, Harem, Samsun, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Çarşamba ve Havza otogarlarını işleten suç örgütünün yıllık geliri 200 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Galip Öztürk’ün başında bulunduğu Metro Holding, şehirlerarası otobüs taşımacılık işini Metro Turizm markası ile yürütüyor. Grup, bir süre önce Asya Tur ve Hakiki Koç firmalarını da bünyesine kattı. İddianamede Galip Öztürk’ün talimatları ile hareket bazı sanıkların, rakip firmalara karşı kimi zaman şiddet uyguladıkları, firmaların yazıhanelerinin yağmaladığı anlatıldı. Söz konusu firmalar arasında Ulusoy, Varan, Kamil Koç, Nilüfer ve Pamukkale gibi Metro Turizm’in rakibi firmalar yer aldı. Şehirlerarası taşımacılık yapan firmaların yanı sıra şehir içi taşımacılık yapan küçük ölçekli firmaların ise son yıllarda geliştirilen ‘Mini Metro’ markası ile devre dışı bırakıldığı anlatıldı.

BASKIN YAPILDI, KURŞUNLADI

Anılan faaliyetler nedeni ile Metro Turizm hakkında Rekabet Kurulu’nca çok sayıda soruşturmanın yürütüldüğü, 2.5 milyon liralık cezanın kesildiği anlatılan iddianamede “Suç örgütünün var olan gücü nedeniyle bazı otobüs firmalarının iflas etmemek için Metro Turizm ve Galip Öztürk'ü şikayet etmekten çekindiği anlaşılmıştır ” denildi.

İddianamede ayrıca Galip Öztürk’ün hakim ortak konumunda olduğu Avrasya Terminal İşletmeleri isimli şirketin işlettiği terminallerde büyük rahatsızlıklar olduğu ifade edilerek “Bazen kavga, kurşunlama gibi şiddet içeren eylemlerin gerçekleştiği, bazı il ve ilçelerdeki otobüs terminallerini de işletmeye başladığı görülmüştür” denildi.

‘TABANCAYA GEREK YOK, TAŞLARIM’ DEDİM

Sanıklardan Fatih Kalaycı ile Erkan Şahin arasında geçen 28 Ocak 2012 tarihli konuşmada, Ulusoy’a ait tabelanın söktürüleceği, yerine ‘Mini Metro’ tabelasının astırılacağı ifade ediliyor. Görüşmede Şahin “Bu adam şimdi geliyor Ulusoy’la şey yapmaya, yani tabelayı işte söktüreceğiz büyük ihtimal” diyor; Kalaycı ise “Oy oy oy iyi yeni Mini Metro cazip geldi o zaman” diyor Şahin devamında “Mini Metro’nun cazip gelmesinden daha ziyade biraz ağır konuştum ona dün akşam. Tabanca çekmeme gerek yok. ‘Taşlarım’ dedim. ‘Burada otururum; taşlarım a ha burada’ dedim” şeklinde konuştu.

GELİRİ 200 MİLYON DOLAR

İstanbul Otogarı’nda çaycı olarak işe başladığı bilinen Galip Öztürk’ün başında bulunduğu şirketler İstanbul’daki Esenler ve Harem Otogarı yanı sıra, Çanakkale, Kayseri Samsun’un da aralarında bulunduğu 10'a yakın büyük terminal işletiyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Öztürk’ün işlettiği Esenler Otogarı’nın yıllık geliri 90 milyon lira seviyesinde. Söz konusu gara günlük 2 bin 500 otobüs ve 10 bin otomobil giriş-çıkış yapıyor.

13 yıldan bu yana İstanbul Otogar’ını işleten Öztürk’ün burada elde ettiği toplam gelir 500 milyon lira seviyesinde. İstanbul’un yanı sıra diğer illerdeki otogarların işletmesinde yıllık elde edilen gelir 200 milyon dolar olarak ifade ediliyor.

'NİLÜFER'İ PARAMPARÇA EDECEĞİM'

Bir diğer rakip firma olan Nilüfer Turizm’e ilişkin aralarında konuşan Galip Öztürk ve Mustafa Altunhan şirkete karşı uygulayacakları plan üzerinde duruyor. Altunhan “Vallaha başkanım işte bu Nilüfer’e karşı strateji hazırlıyorum” diyor, Öztürk “Ya öyle yapmamız lazım evet bunlara” diyor; Altunhan “Ama emin ol bu sefer onu paramparça edeceğim” diyor Öztürk ise buna karşılık “Sen edersin valla” diyor.

KAMİL KOÇ’U ZONGULDAK’TAN GÖNDER

Galip Öztürk’ün, adamlarına talimat vererek Kamil Koç’un Harem’deki yazıhanesinde cam-çerçeveleri indirttiği bilgisine yer verilen iddianamede Galip Öztürk ile Gökhan isimli adamı arasında geçen 24 Aralık 2010 tarihli şu konuşmaya yer veriliyor:

G.Ö.: “Gökhan oğlum, Kamil Koç Zonguldak’tan gidene kadar bu işi yapacağız. Sen biran önce onu gönder de adam gibi geç oraya bak.”

G. : “Ben gideyim değil mi abi” ,

G.Ö.: “Sen benim kardeşimsin. Diyorum ki sen Kamil Koç’u adam gibi bir gönder oradan, ondan sonra geç işinin başına. Bak haberin olsun ne kadar geç gönderirsen bana o kadar zarar verirsin.”

H.T.: “Sağol…”