'Metro Silivri'ye kadar gidecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Kadir Topbaş metronun Silivri'ye kadar gideceğine dair söz verdiklerini belirterek "Proje hazır" dedi. Napoli'de 6. Dünya Kentsel Formu'na katılan Başkan Kadir Topbaş, yurtdışındaki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte İstanbul'a döndü. Topbaş Atatürk Havalimanı VİP Salonu çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



METRO BÜS GEÇİCİ ÇÖZÜM

Topbaş, Beylikdüzü'ne kadar yapımı tamamlanan metrobüs çalışması ile ilgili ileri bir tarihte metro çalışmasının da başlatılacağı mesajını verirken "Metro için yıllar beklemek gerekiyor. O kadar zamanımız yoktu, çözümü metrobüs te bulduk. Silivri'ye kadar metroyu götürme sözü verdik. Onunla ilgili bir çalışma yapılıyor. İstiyoruz ki İstanbullu metrosuna, tramvayına, otobüsüne binsin. Bireysel aracına binmek zorunda kalmasın. Onu anca, keyif için kullansın" diye konuştu. İstanbul'da bu yıl başlanacak olan 'kış lastiği' uygulanması ile ilgili bir soruyu ise Topbaş şöyle cevapladı "İstanbul'da bunun faydasını gördük. Kar lastiği olmayanların trafikteki engelleyici durumlarını gördük. Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu bir karar aldı. Bu yönetmelik çıktığında Türkiye genelinde uygulanacak. Nasıl ki araçlarına antifiriz koyuyorsa, kışın don olaylarına karşı buna tedbir alması gerekiyor. İstanbul'da bir günde hayatın durması, Türk ekonomisine ciddi sıkıntıya uğratır. Ekonomik hayatın durması önemli zararlar getirir." Topbaş, geçtiğimiz gün başlatılan tercihli yol uygulamasıyla ilgili de "Şu anda otobüsler tercihli yolu kullanıyor" derken, taksilerin de bu uygulamadan yararlanabildiğinin altını çizdi. Topbaş uygulamanın İstanbul trafiğine ciddi bir rahatlık getirdiğini göreceklerini de belirtti.



'RIHTIM İNŞA ETMELİYİZ'

Napoli'de Cruise gemilerini gördüğünü kıskandığını anlatan Topbaş, "Cruise gemileri kente sürekli turist getiriyor. İstanbul'da sadece Galata Rıhtımı var ve buraya da 2.5 gemi yanaşabiliyor. Belirlediğimiz noktalar var. Bir an önce inşaata başlamamız lazım. (SABAH)