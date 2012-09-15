Metin Kurt anısına kitap çıkacak

Metin Kurt, Damlacık Spor Kulübü Taraftarları ve Ege Kültür Platformu Derneği tarafından İzmir'de düzenlenen panelde anıldı.





Futbolcu hakları ve futbolcuların mesleki örgütlenmeleri konularında öncülük yapan, sol görüşlü olmasıyla tanınan Kurt'un söylemleri ve anılarının konuşulduğu panelde İzmirli gazeteci Okan Yüksel, efsane sol açığın hayatına dair tüm detayların yer alacağı bir kitabı yayımlamak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Futbolculuk kariyerine Altay'da başlayan, PTT, Galatasaray ve Kayserispor'da top koşturan, 26 kez (A) Milli Takım formasını giyen Kurt'la ilgili spor yazarı Bülent Buda ve Hakan Dilek de görüşlerini ve anılarını panele katılan futbolseverlerle paylaştı