Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi. - Röportaj: Hava Tahmin Uzmanı Barış Özgün başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günün İçinden adlı programdan alınmıştır.



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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi. - Röportaj: Hava Tahmin Uzmanı Barış Özgün.