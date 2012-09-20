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Meteorolojiden İstanbul ve 4 il için uyarı

Meteoroloji akşam ve gece saatlerinde şiddetli yağışa karşı bazı illeri uyardı.

20 Eylül 2012 Perşembe 16:10
Meteorolojiden İstanbul ve 4 il için uyarı

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Ordu ile akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakasının aralıklı sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, gece saatlerinde kuzeybatı kesimler ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek. 

BÖLGELERDE HAVA DURUMU:

MARMARA: Parçalı, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgesinin batısı ile sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ:Genel olarak az bulutlu ve açık, Adana'nın iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu ve kısa süreli sağanak yağışlı geçecek.

İÇ ANADOLU:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ:Parçalı doğusu çokk bulutlu, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı doğusu çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU:Kuzeyi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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