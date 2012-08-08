Meteoroloji’den ani sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Samsun il merkezi, Tekkeköy, Atakum, Ondokuzmayıs, Bafra, Yakakent, Alaçam, Vezirköprü, Terme ve Sinop'un Durağan ilçelerinde etkisini artıran sağanak yağışın, sabah saatlerinde aralıklarla şiddetli olması beklenmektedir'' denildi.



Meteorolojiden yapılan uyarıda; ani sel, su baskını ve heyelana karşı ilgililerin tedbirli olmaları istendi.



Ordu-Ünye'de Taşkınlar Oldu

Orta ve Doğu Karadenizde etkili olan yağış Ordu'nun Ünye ilçesinde taşkınlara sebep oldu.



Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili oldu.



Bazı ev ve işyerlerininin alt katlarını su bastı.



Şehir merkezinde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı.