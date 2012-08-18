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Messi’nin elini sıkan Türk

Arjantin'in Almanya'yı 3-1 yendiği hazırlık maçında sahaya girerek Lionel Messi'nin elini sıkan kişi 23 yaşındaki Çağdaş Çalgıcı adlı bir Türk...

18 Ağustos 2012 Cumartesi 08:55
Messi’nin elini sıkan Türk
Arjantin'in Almanya'yı deplasmanda 3-1 yendiği karşılaşmada sahaya atlayarak Lionel Messi'nin elini sıkan taraftar Türk çıktı. Almanya'da üç yıldır aşçılık yapan Çağdaş Çalgıcı, bir anda sahaya atlayarak Messi'nin yanına koşmuş, elini sıktıktan sonra dışarı çıkartılmıştı. Çalgıcı yaşadıklarını anlatırken, "Maç boyunca sadece Lionel Messi'ye odaklandım. Tek endişem, 'Messi'nin yanına gitsem acaba kaçar mı?' şeklindeydi. Ama elini sıktığımda bana çok iyi davrandı ve gülümsedi" ifadesini kullandı. Ardından kendisini sahadan dışarı çıkartan güvenlik görevlisiyle arasında geçen diyalogu da anlatan Çalgıcı, "Beni dışarıya alan güvenlik, 'Umarım zevk almışsındır, çünkü bu statta izlediğin son karşılaşmaydı' dedi. Ben de ona, 'Messi'nin elini sıktım, benim için bundan daha değerli bir şey yok' yanıtını verdim" şeklinde konuştu. Arjantin maçında sahaya giren Çağdaş Çalgıcı'nın Almanya'da tribünlerden ömür boyu men cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Lionel Messi'li Arjantin, Portekiz'li Cristiano Ronaldo ile milli takımda kozlarını 6 Şubat'ta Camp Nou'da oynanacak Arjantin-Portekiz hazırlık maçında paylaşacak.
 
Kaynak: Sabah 

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