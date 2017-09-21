Meryem Reytinglerde No:309'u üzdü

Geçen senenin en zorlu günlerinden biri olan Çarşamba günleri yeni sezon için açılışını yaptı. TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisinin henüz başlamamış olmasıyla beraber kanallar yeni dizilerini görücüye çıkartmaya başladı. İlk olarak reytinglerde Meryem dizisi birinciliği göğüsleyen yapım oldu.

Geçen sezon bitiyor, bitmiyor devam edecek etmeyecek söylentilerini en çok duyduğumuz yapım olan No:309'da yeni bölümüyle ekrana geldi. Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın başrollerinde yer alacağı dizi resmen 3. sezonuna giriş yapmış oldu. No: 309 dizisi Diriliş'te olmadan düşük reyting aldığı günde 5. olabildi. ATV Ekranlarında yayınlanan Seven Ne Yapmaz dizisi de 2. olarak günün en çok eve ekmek götüren yapımı oldu.

Öğleden sonra kuşağında Evlilik programların kaldırılması sonrası yeni programlarıyla sadece yüz güldüren ESra Erol oldu. Diğer yapımlar için final kararı hiçte uzak değil.