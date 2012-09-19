Mert Günok’a dev talip

G.Saraylı Muslera’yla ilgili iddialara “Valdes her zaman birinci kaleci olacaktır” diyerek karşı çıkan Barcelona Teknik Direktörü Tito Villanova’nın ‘İyi bir yedek’ istediği, yönetimin de 3 aday üzerinde durduğu ifade edildi.





Katalan ekibinin Newcastle’ın 24 yaşındaki Hollandalı kalecisi Tim Krul, M’Gladbach’ın 20 yaşındaki genç eldiveni Marc-Andre ter Stegen ve Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki yeteneği Mert Günok’u izlemeye aldığı bildirildi. Barcelona, genç bir kaleci transfer ederek Valdes’in arkasında formaya hazırlamak, 4-5 yıl sonra da kaleyi bu isme teslim etmeyi planlıyor.

Barça'nın istatistikçilerinin Mert'i Fenerbahçe ve M illi Takım maçlarında izlemeye aldığı ortaya çıktı. Mert'e Arsenal'in hocası Arsene Wenger de göz koymuştu.

Kaynak: Milliyet