Mersin seri yakalamak istiyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi takımlarından Mersin Hentbol Antrenörü Osman Özoğlu, yaptığı açıklamada, önceki gün KKTC Beşparmakspor ile yapılan karşılaşmada 35-21 galip geldiklerini anımsattı.





Ligin ilk haftasında alınan galibiyetin kendilerine moral verdiğini ifade eden Özoğlu, ligin ilk haftalarından itibaren iyi bir grafik yakalayıp, üst sıralarda kendilerine yer edinmek istediklerini söyledi.





Bu hafta kendi sahalarında Ankaraspor ile karşılaşacaklarını anlatan Özoğlu, ''Ankara ekibi, ligin önemli takımlarından birisi. Bizde geçen haftaki galibiyetimizi sürdürmek ve galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bu anlamda cumartesi günü yapılacak maçın oldukça keyifli geçeceğine inanıyorum'' diye konuştu.





Özoğlu, taraftarın varlığıyla daha mücadele edebildiklerine işaret ederek, tüm Mersinlileri maçı izlemeye devam etti.



