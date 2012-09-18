Mersin iki uzatma sonunda güldü

Adana Menderes Spor Salonu'nda bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Botaş Cup 9'un açılış maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, ev sahibi Botaş’ı iki uzatma sonucunda 72-68 mağlup etti.
Normal süresi 53-53 berabere biten karşılaşmanın ilk uzatması da 60-60 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma ikinci uzatmanın sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 72-68 üstünlüğüyle tamamlandı.
Turnuvada bugün Tarsus Belesiyesi-Ceyhan Belediyesi ve Homend Antakya Belediyesi-Kayseri KASKİ karşılaşmaları oynanacak.
Salon: Menderes
Hakemler: Serdar Ünal, Abdullah Uyanık, Halil Erkoç
BOTAŞ Spor: Elif 4, Burcu 11, Pelin 13, Ayşe 10, Cansu 1, Büşra, Ristic, Saynur 2, Korel 8, Gamze 17, Ivanyi, Rapchuk 2
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Avinar, Yağmur, Elif, Gülşah 9, Seda 3, Sude, Zakaliuuzhaia 25, Ecem 9, Balim 7, Bahar 9, Merve 10
1. periyot: 14-19
Devre: 24-26
3. periyot: 37-42