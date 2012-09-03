Mersin İdman Yurdu’nda transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, Murat Ceylan ile prensipte anlaşma sağladı. Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Işık, geçtiğimiz yıl Samsunspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Murat Ceylan ile 1 yıllığına anlaşma sağladıklarını söyledi. Bazı futbolcularla da görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Işık, transfer dönemi kapanmadan 1 oyuncuyu daha kadrolarına katmayı planladıklarını kaydetti.