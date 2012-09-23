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Mersin İdman Yurdu galibiyete hasret

Geçen yıla göre beklenen başarıyı sahaya yansıtamayan Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu, şanssızlıktan yakınıyor.

23 Eylül 2012 Pazar 13:40
Mersin İdman Yurdu galibiyete hasret
Önceki yıl şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve geçen sezon bu ligde top koşturmaya başlayan Kırmızı-Lacivertliler, ligde yeni olmasına rağmen önemli başarılar elde etti. 

Geçen yılın ilk maçında Ankaragücü ile karşılaşıp, sahadan 2-1 galip ayrılan Çukurova temsilcisi, sırasıyla Bursaspor ile yaptığı maçta 3-1 mağlup olurken, Medicalpark Antalyaspor maçından 2-1, Gaziantepspor maçından 2-0 galip ayrıldı. Kayserispor ile de 2-2 beraber kalarak hanesine puan yazdırmaya devam etti. 

Geçen yılın ilk 5 haftasında 10 puanı hanesine yazdıran Mersin İdman Yurdu, bu yıl ise henüz galibiyet yüzü göremedi. Mersin İdman Yurdu'nun ligin ilk haftasında Orduspor ile karşılaşarak, sezona "merhaba" dediği maçta, sahadan gol sesi yükseltemeyince, takımlar birer puanla yetindi. İlk puanı almasına rağmen, sonraki haftalarda şanssızlığını bir türlü kıramayıp galibiyet elde edemeyen Mersin İdmanyurdu, sırasıyla Sivasspor'dan 1 puan (3-3), Eskişehirspor 

(3-1) ve Fenerbahçe'den puansız (2-1), son olarak dün yaptığı Gençlerbirliği'nden de 1 puan (1-1) alabildi. Geçen sezonun ilk 5 haftasında 10 puan alabilen Mersin ekibi, bu yıl ise sadece 3 puan toplayabildi. 

Başkan Kahramanlı

Kulüp başkanı Ali Kahramanlı, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını, ancak tüm çabalara rağmen hedeflerini tutturamadıklarını söyledi. 

Futbolda yenmek kadar yenilmek gibi bir gerçeğin olduğunu da anlatan Kahramanlı, "Futbolda yenmek de var, yenilmek de. Fakat biz bu sezon bir türlü yenmek gerçeğiyle tanışamadık. Futbolda bazen iyi oynamak yeterli olmuyor. Zaman zaman da şansa ihtiyacımız var. Tıpkı dünkü maçta olduğu gibi. Çok iyi oynamamıza rağmen bir türlü fileleri havalandıramadık. Dolayısıyla yine hanemize 1 puan yazdırabildik" diye konuştu. 

Her hafta daha iyi oynamaya başlayan bir görüntü çizdiklerini ifade eden Kahramanlı, şunları kaydetti: 

"Geçen yıl ligdeki ilk yılımız olmasına rağmen çok iyi top oynamış, adeta rakiplerimizi bile şaşırtmıştık. Ligin köklü takımlarından puanlar almıştık. Bu sezon ise tam tersi bir durum yaşıyoruz. Fakat bu iş böyle gitmez. Her hafta Mersin maçlarını izleyenler, her geçen gün daha iyi oynayan bir takımla karşı karşıya olduklarını görmüşlerdir. Sadece gol ayağında sıkıntı yaşıyoruz. Fakat bu sıkıntı da aşılacak. Nihayetinde takım daha yeni yeni oturmaya, kendi gücünü göstermeye başlıyor." 

Rakip Trabzonspor

Bu hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacaklarına işaret eden Kahramanlı, şöyle devam etti: 

"İnşallah bu hafta Trabzon ekibiyle yapacağımız maçta 3 puanla tanışırız. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Nasıl ki, geçen yıl kendi evlerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi güçlü takımları yendiysek, bu sene de yapabiliriz. Zaten Fenerbahçe maçında da galibiyeti hak eden taraf bizdik. Fakat çeşitli nedenlerle bunu başaramadık. İnanıyorum ki, artık şanssızlıklar bir kenara bırakılır ve galibiyetle tanışmış oluruz." 

Kahramanlı, taraftara bugüne kadar takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Artık taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Tüm teknik heyetimiz ve futbolcularımız da bunun bilinci içerisinde. Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda 3 puanı hanemize yazdırıp, galibiyeti taraftarımıza hediye ederiz" diye konuştu. 
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