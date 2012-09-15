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Mersin’de tekneler şov yaptı

Işıklar Dünya Offshore 225 Şampiyonası'nın 9. ayak yarışı 8 teknenin katılımıyla Mersin'de yapıldı.

15 Eylül 2012 Cumartesi 20:50
Mersin’de tekneler şov yaptı
Işıklar Dünya Offshore 225 Şampiyonası'nın 9. ayak yarışı yapıldı.

İstanbul Offshore Kulübü tarafından düzenlenen şampiyonanın Mersin ayağındaki ilk gün, sıralama turlarıyla başladı.

Şampiyonada 1535 puanla lider durumda bulanan ECI Men Cosmetics teknesi 1.38.375'lik zamanla ilk sırada kalkışı elde ederken, Efe Project Mitsubishi Electric Racing Team 1.42.937'lik derece ile ikinci sırada, YKM Sport ise ikincinin 1 saniye gerisinde üçüncü sırada kalkışa hak kazandı.

Toplam 8 teknenin katıldığı yarışın başladığı sırada rüzgar şiddetinin artması sonucu ''Mersin MTSO Grand Prix''inde iki tekne takla atarak yarışa veda etmek zorunda kaldı. 

İlk olarak GHB Offshore Racing Team takımı (Süha Yenigül-Joao Filipe) pistten erken çıkış yapmaları nedeniyle dur-kalk cezası alırken, 9. turda da attıkları takla ile yarışa veda ettiler. Yarışın 15. turunda ise Beşiktaş-Miele takımı (Murat Leki-Tugberk Uca) yine dalgaların şiddetiyle takla atarak, yarış dışı kaldı.

Mersin Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen ''Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Grand Prix''inde birincilik kupasını 88 numarayla yarışan ECI Men Cosmetics teknesi aldı. Kerem Tuncer-Alpay Akdilek ikilisinin pilotajında 37.48.500'lik zamana imza atan takım, sezonun 8'nci birincilik kupasını kazandı.

Mersin takımı olan Efe Project Mitsubishi Electric Racing Team pilotları Nevzat Arman-Onur Özgül ikilisi de 38.02.750'lik zamanla ikinci olurken, Kerim Zorlu ve Cengiz Cennetoğlu'dan oluşan YKM Sport takımı ise ilk günü 39.02 296'lık zamanla üçüncü tamamladı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Ekonomi Bakanı Yardımcısı Mustafa Sever, Vali Vekili Suphi Olcay, Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, MTSO Meclis Başkanı Faik Burakgazi, CHP Mersin Milletvekili İsa Gök ve eski Devlet Bakanlarından Kürşad Tüzmen tarafından verildi.

Işıklar Dünya Offshore 225 Şampiyonası'nın yarın (15 Eylül) gerçekleştirilecek 10. ayak yarışında ''Mersin Büyükşehir Belediyesi Grand Prix''i yapılacak.

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