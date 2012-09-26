Mersin’de parola ’mücadele’





Hentbol Erkekler Süper Ligi takımlarından Mersin Hentbol'un antrenörü Osman Özoğlu, yaptığı açıklamada, geçen hafta KKTC Beşparmakspor ile yaptıkları karşılaşmadan 35-21 galip geldiklerini hatırlatarak, ligin ilk haftasında alınan galibiyetin kendilerine moral verdiğini söyledi.





Özellikle 2. haftada yapacakları zorlu maç öncesi alınan galibiyetin kendileri için daha değerli hale geldiğini anlatan Özoğlu, şöyle devam etti:





''Ankaraspor Büyükşehir Belediyesi, geçen sezon son maçta şampiyonluğu kaçırmıştı. Yani bizim için çok zorlu bir ekip. Ama galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Ligin marka takımlarından Ankaraspor Büyükşehir Belediyesi'ne karşı iyi mücadele etmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.''





Özoğlu, tüm Mersinlileri 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak maç için Yenişehir Belediyesi Spor Salonu'na davet etti.