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Mersin’de 2013 hazırlıkları

Mersin'de gerçekleştirilecek 2013 Akdeniz Oyunları'nda müsabakalara evsahipliği yapacak tesislerde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

20 Ağustos 2012 Pazartesi 20:15
Mersin’de 2013 hazırlıkları
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapımı süren tesisler, oyunlar kapsamında gerçekleşecek 32 spor branşında onlarca müsabakaya, binlerce sporcuya ve on binlerce seyirciye evsahipliği yapacak.

Oyunlar kapsamında yapımı devam eden ve 3 Mart 2013 tarihinde teslim edilmesi planlanan 3 bin kişilik tenis kompleksinde inşaatların fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 45'i geçti. 

İki ayrı bloktan oluşan ve uluslararası standartlara sahip olacak tesiste, 2'si kapalı olmak üzere toplam 10 kort yer alıyor. Ayrıca antrenör odaları, hakem odası, teknik alanlar, sporcu soyunma odaları ve basın toplantı odasının yanı sıra tesiste izleyici girişleri için 2 fuaye alanı, 6 kafe-restoran ve 160 araçlık otopark da bulunuyor.

Yapımı devam eden 7 bin 500 kişi kapasiteli spor salonunda çalışmalar tüm hızıyla sürerken, tesisin Aralık ayında teslim edilmesi öngörülüyor.

Salonda 5 bin 668 seyirci koltuğu, 193 VIP koltuğu, 131 basın koltuğu ve 84 protokol koltuğu bulunuyor. Ayrıca 256 seyirci kapasiteli antrenman salonunu da içinde barındıran tesisin basketbol, voleybol, hentbol, güreş, judo, karate ve boks müsabakalarına evsahipliği yapması planlanıyor.

Konaklama alanları

Öte yandan bin kapasiteli Akdeniz Köyü birinci kısımda, voleybol ve basketbol sahalarından otoparkına, çalışma salonlarından kafe ve restoranlarına kadar tüm birimlerin inşaat çalışmaları tamamlandı. 4 yurt bloku ve 2 sosyal bloktan oluşan tesiste, tek kişilik yatak odalarının yanı sıra 2 kişilik engelli odaları ve 3 kişilik odalar yer alıyor. 

Alanda ayrıca market ve kuaför salonları da tamamlanmış durumda.     

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesine yapılan ve oyunlar döneminde Akdeniz Köyü olarak kullanılacak 3 bin 500 kişi kapasiteli Akdeniz Köyü'nün ise 2013'ün Nisan ayında teslim edilmesi bekleniyor. 

Mersin Üniversitesi'ne ait olan ve Kredi Yurtlar Kurumu'na tahsis edilen arazi üzerinde devam eden çalışmalarda her biri 9 kattan oluşan 8 blokun yapımı sürüyor. 

Her blokun öğrenci kapasitesinin 437 olduğu tesiste 2 katlı yemek salonu, kantin, kafeterya, oyun ve internet salonları, yarı olimpik yüzme havuzu, cimnastik ve spor salonlarının yanı sıra çok maksatlı 3 salon ve 515 kişilik konferans salonu da yer alıyor.
 
 
 
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