Merkit’in cenazesi İstanbul’a gönderildi

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü-Ürgüp etabının başlamasından yaklaşık bir saat sonra kaza geçirerek hayatını kaybeden Merkit'in cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Ereğli Belediye cenaze nakil aracıyla arkadaşları tarafından Konya Havaalanı'na getirildi. Merkit'in cenazesi, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.





Gülden Aktugan, yaptığı açıklamada, halkla ilişkiler iletişimini üstlendiği 16 yıllık arkadaşı Kemal Merkit'in, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli sporculardan biri olduğunu söyledi.





Merkit'in, özellikle motor sporlarında Türkiye'nin bakış açısını ve vizyonunu açtığını dile getiren Aktugan, şunları kaydetti:





''İlk kez yurtdışında yarışlara katılan bir insandı. En zorlu yarış olarak bilinen Paris-Dakar Rallisi'ne katılan, bitirebilen ve 7. kez Dakar Rallisi'ne katılan bir insandı. Bugün maalesef Transanatolia yarışında başka bir motosiklet sporcusunun çarpması sonucu onu kaybettik. Çok yönlü bir insandı. Sadece motor sporları değil triatlon, yüzme, koşu özellikle bisiklet sporlarına bu aralar çok ilgi gösteriyordu. Her yönüyle çok değerli bir insandı. Çok üzgünüz, acımız sonsuz.''





Olayın geçmişi





Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü-Ürgüp etabının başlamasından yaklaşık bir saat sonra Türk milli motosikletçi Kemal Merkit ile İtalyan sporcu Mirco Miotto (55) yön tespiti yapmak için yavaşladığı sırada arkadan gelen Hollandalı Wouter Vaarkamp (19) toz bulutu nedeniyle önünü göremeyerek, Merkit'e çarpması sonucu Kemal Merkit ile Wouter Vaarkamp olay yerinde hayatını kaybetmişti.





Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 2012 Transanatolia Rallisi, 5 Eylül'de Antalya'da Konyaaltı Beach Park'taki yapılan törenin ardından start almıştı. 13 Hollandalı, 4 İtalyan, 3 Alman, 1 Avusturyalı, 3 İngiliz, 2 Güney Afrikalı ve 22 Türk olmak üzere toplam 48 takımın yarıştığı Transanatolia Rallisi, 11 Eylül'de Alanya'da tamamlanacaktı.





Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı enduro ve motokrosçu olan Merkit, Dakar Rallisi'nde geçen yıl klasmanında ikinci olurken bu sezon ise mekanik sorunlar nedeniyle yarışmadan çekilmişti.







