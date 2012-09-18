Merkez, faiz koridorunu 1.5 puan daralttı

Eylül ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gösterge faizi yüzde 5.75'te bıraktı. Banka, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 5'te tutarken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 11.5'ten yüzde 10'a çekti.



CNBC-e'nin 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre katılımcıların tamamı bu ay faiz koridoru üst bandında indirim bekliyordu.





Merkez Bankası, faiz koridorunun daraltılmasının finansal istikrarı destekleyeceğini belirtti. Banka, gerekli görülürse önümüzdeki dönemde aynı yönde ölçülü bir adım daha atılabileceğini ifade etti.



Banka, enflasyondaki düşüşün yılın son çeyreğinde belirginleşeceğini kaydetti.



Karar öncesinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez Bankası'nın büyümeyi frenleyen bir çalışmasının olduğunu belirterek, ''Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Ümit ediyorum ki faiz aralığında üst rakamla ilgili bir daraltma gündeme getirilir'' demişti.



Merkez Bankası, son toplantısında faiz koridorunun kademeli olarak daraltılabileceğini açıklamıştı.