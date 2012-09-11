Merkez'den 'zorunlu' adım

Merkez Bankası (TCMB) ABD doları cinsinden zorunlu karşılık yükümlülükler için sadece ABD doları cinsinden zorunlu karşılık tesis edilmesine karar verildiğini açıkladı.



Açıklamada değişikliklerin bankalar üzerinde kayda değer bir etki yapmasının beklenmediği belirtildi.



TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bankaların yabancı para cinsinden yükümlülüklerinin döviz kompozisyonuna uyumlu bir şekilde zorunlu karşılık tesis edilmesi amacıyla, ABD doları cinsinden zorunlu karşılık yükümlülükleri için sadece ABD doları cinsinden zorunlu karşılık tesis edilmesine karar verilmiştir" denildi.



Açıklamada, operasyonel kolaylık ve esneklik sağlanması amacıyla, Euro ve diğer döviz cinsleri ile kıymetli maden cinsinden yükümlülükleri için hali hazırda olduğu gibi bankaların tercihine bağlı olarak ABD doları ve Euro döviz cinsleri ile kıymetli maden depo hesapları karşılığında standart altın cinsinden zorunlu karşılık tesis edilmesine devam edileceği belirtildi.



İlgili değişiklik 28 Eylül 2012 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve tesis dönemi 12 Ekim 2012 tarihinde başlayacak.

