Merkel'e darbe hazırlığı

Bild gazetesi dün “Ursula von der Leyen Başbakan’ı devirmek mi istiyor?” başlığı altında yayınladığı haberinde, iki kadın politikacı arasında tam bir “iktidar kavgası” yaşandığına yer verdi. Haberde, Bakan von der Leyen’in yaşlılıkta fakirliğin engellenmesi amacıyla gündeme getirdiği devlet destekli ek emeklilik planının Başbakan Merkel’in genel başkanlığını yaptığı ve kendisinin de mensubu olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yönetiminin çok sıcak bakmadığına işaret edilen haberde, “Yalnız CDU’nun tepesindekiler değil, başkaları da “Ursula von der Leyen ne istiyor? Başbakan’ı devirmek mi istiyor?” diye sordukları da yer aldı. Hükümetin küçük kanadı Hür Demokrat Parti (FDP), CDU ile “kardeş parti” Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) ek emeklilik planlarını anamuhalefet Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) desteğiyle hayata geçirmek istemesi durumunda ortaklığın biteceği sinyali verdi.

Bu arada Avrupa’da gözler bugün krizle mücadelenin ana silahları arasında yer alacak olan Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) ve Mali Sözleşme’nin Alman yasalarına uygun olup olmadığı konusunda son kararı verecek olan Almanya Federal Anayasa Mahkemesi’ne çevrildi.