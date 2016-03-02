Meral Akşener'e Destek Veren Dinar İlçe Teşkilatı Kapatıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette partilileri ile bir araya gelen ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan adaylığı için sürekli ismi zikredilen Meral Akşener'i karşılayan Dinar İlçe Başkanı İbrahim Acar'ın görevden alınarak ilçe teşkilatının kapatıldığı belirtildi.