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Mendes ile büyük kavga

Beşiktaş'ya yönetim ile bazı oyuncuların menajeri olan Jorge Mendes arasında gizli bir savaş yaşanıyor.

08 Eylül 2012 Cumartesi 11:00
Mendes ile büyük kavga
Beşiktaş'ta herkes 2 bin TL alan Emre Özkan'ın 700 bin TL'lik İBB teklifini reddedip kadro dışı kalmasını konuşuyor. Ancak Kara Kartal'da çok ilginç bir gerçek ortaya çıktı.  Emre gibi 5 futbolcunun kulüp bulunmasına rağmen gitmediğini belirlendi.
 
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; TFF kayıtları ve dünya transfer piyasasının nabzını tutan internet sitesi Transfermarkt'ın bilgileri incelendiğinde, Quaresma, Tanju Kayhan, Burak Kaplan, Atınç Nukan ve Emre Özkan'ın menajerlerinin Jorge Mendes ve ortağı Ahmet Bulut olduğu ortaya çıkıyor. Kulüp bulunmasına rağmen gitmeyen 5 oyuncunun da menajerlerinin aynı olması kafaları karıştırdı.
 
Beşiktaş cephesi bunun tesadüf olmadığını düşünüyor. Çünkü yönetim kulübe en büyük mali yükü getiren Quaresma'ya hem Rusya hem de Meksika'dan 3-4 tane müşteri buldu. Ancak Q7 bunların hiçbirine gitmeye razı olmadı. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 750 bin TL kazanan Quaresma'nın gitmesine Mendes'in engel olduğu öne sürüldü.
 
Aynı şekilde Mersin İdman Yurdu ve Çaykur Rizespor'un talip olduğu Tanju ve Burak da bu kulüpleri reddetti. Rizespor genç stoper Atınç Nukan'ı da istedi ancak bu oyuncu da Karadeniz ekibine gitmeye yanaşmadı.
 
Gökhan Süzen'le takas için İBB'ye verilen Emre de 'gitmem' diye diretince takas yattı. Bu oyuncuların hepsinin satış hakları Mendes'in ortağı olduğu Gestifute ve onun Türkiye'deki temsilcisi Ahmet Bulut'un şirketi Foot&Ball'ın elinde. Emre ile bu konuda görüşme yapan Yönetici Tamer Kıran, 'Menajerin mi gitmeni istemiyor' diye sordu. Ancak Emre Özkan bu soruya 'Hayır, benim kararım' karşılığını verdi. Elde kalanların yıllık maliyeti 4 milyon 574 bin lira.

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