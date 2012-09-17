Menderes'i ziyaret eden ilk CHP lideri !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in Topkapı'da bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

Mezara çiçek bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



“Bu ülkede huzur olsun, barış olsun. Siyaset kin üzerine kurulmaz, siyasette kin üslubu olmaz. Görüş farklılıkları toplumun zenginliğini gösterir. Türkiye’nin barışa ve huzura ihtiyacı varsa -bu ezber bozmakla olacaksa- evet, ben buraya ezber bozmaya geldim. Tarih bize ders verdi. Dersimizi aldık, öğrendik. Kin ve nefreti eken hiçbir siyasal anlayış başarılı olamamıştır.”