Menapoz rehberi

Menopozun yarattığı etkilerden sadece birkaçı. Türkiye'de uzayan emeklilik yaşı da düşünüldüğünde iş hayatında neredeyse 15 yıl menopozun sebep olduğu sıkıntılarla geçiyor. Toplumda ve şirketlerde menopoz hakkında bir bilinç olmadığından, kadınlar dertlerini nasıl ve kime anlatacaklarını bilmiyorlar. Hatta emekli olmaya ya da daha alt seviyede çalışmaya bile razı oluyorlar.

"B.K. büyük bir şirketin 22 yıl yönetici asistanlığını yaptı. Çalıştığı holdingde başından beri performansı ile övgü toplamış bir sekreterken 44 yaşına geldiğinde ateş basmaları, uykusuzluk ve konsantrasyon bozukluğu başladı. Adetleri eskiden 30 günde birçok düzenli olarak gelirken son 7 aydır 20-21 günde bir adet görmeye başladı. Sık sık masasını terk edip tuvalete giderek çamaşır ve ped değiştirme ihtiyacı ve plazada açılmayan camlar nedeniyle bazen ofisi yardımcı personele bırakıp aşağıya bahçeye inme ihtiyacı doğunca bazı telefon çağrılarını kaçırmaya ve bazı randevu isteklerini unutmaya başladı. Patron daha genç birini asistan olarak almak istediğini belirtince emeklilik süresi henüz dolmayan B.K. daha hafif ama daha az gelirli bir pozisyona geçmek için dilekçe verdi. Şimdi ise bu gelir düşüşü ve kaybettiği pozisyon nedeniyle çok mutsuz."

B.K., Prof. Dr. Tansu Küçük'ün menopoza girmiş ve bunun sıkıntısını ne yazık ki iş hayatında da görmüş hastalarından sadece biri.

Şu ana kadar 9 kuruma jinekoloji, kadın sağlığı konusunda eğitim ve seminerler veren Prof. Dr. Küçük'e şirketler, kadın çalışanlarının performans düşüklüğü nedeniyle talep de bulunuyor. Prof. Dr. Küçük, kadınlarda görülen bu performans düşüklüğünün en büyük sebebinin menopoz olduğunu söylüyor.

Nottingham Üniversitesi'nin 941 kadın polis üzerinde yaptığı araştırma da menopoz değişikliklerinin kadın çalışanlarının verimliliğini düşürdüğünü doğruluyor. Araştırmada kadınların büyük çoğunluğu yorgunluk ve uykusuzluğun, ikinci sırada da fiziksel kapasite yetersizliğinin, konsantrasyon bozukluğunun, depresyonun ve unutkanlığın iş performanslarını etkilediğini bildiriyorlar. O nedenle şirketlerde performansı artırıcı tedbirlere gerek var.

Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 47.5

Menopoz tıbbi lisanda son adet kanamasına karşılık geliyor ama bu dönemdeki geniş zaman dilimine menopoz deniyor. Menopozun ortalama yaşı dünyada 51 yaş iken Türkiye'de 47.5 yaş. Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 55 yaş civarı olduğu düşünülürse kadınların iş hayatındaki son 8 yılı menopoz sonrası, menopoz öncesi dönemin 40'lı yaşlarda başladığı düşünülürse son 15 yıl menopozun verdiği yakınmalarla geçiyor. Menapozun kadınlar üzerinde hem fizyolojik hem psikolojik pek çok etkisi var. Menopoza doğru yaklaştıkça, önce adet kanamaları sıklaşmaya başlıyor. Sık adet görmek daha sık adet öncesi gerginlik yaşamayı, daha sık ağrı hissetmeyi ve daha sık tuvalete gitmeyi beraberinde getiriyor. Sıcak basmaları nedeniyle kadınlar dışarı, serin yerlere çıkma ihtiyacı duyuyor. Bu tür ara vermeler, hatta sık sık tuvalete bile gitmeler bazı işyerlerinde sorun olabiliyor; örneğin bir çağrı merkezi görevlisi ya da santral operatörünün sık tuvalet ihtiyacı sorun haline gelebiliyor. Konsantrasyon bozuklukları, hafıza kayıpları da işte performansı olumsuz etkiliyor.

Menopoz, hayata bağlılığın azalması, dalgınlık, cinsel isteksizlik, ağlama atakları, uyku bozuklukları gibi etkileri de oluyor.

Tüm fiziksel ve psikolojik değişiklikler kadının iş hayatındaki performansını da belirgin derecede azaltıyor. Bu durumda hem kadın, hem işyeri, hem de beraberinde çalışanlar bundan etkileniyor.

Prof. Dr. Tansu Küçük, "40 yaş ve üstündeki kadınlar iş yaşamında üst pozisyonlara yükselmiş ve sorumlulukları ve görevleri artmış oluyor. Bu zaman dilimindeki sorunlarla ise hem kadının kendisi hem de işyeri bir bedel ödüyor. Bu bedel çoğunlukla da daha alt kademedeki çalışanlar tarafından ödeniyor. Yönetici konumundaki kadın ise toplantılara ara verip kanama nedeniyle tuvalette ped değiştirmeye ya da sıcak basması nedeniyle hava almaya çıkması, konuşmanın sonunda başını unutması, toplantı sırasında uyuyakalması gibi sıkıntılar yaşıyor" diyor.

En büyük sıkıntı ateş basmaları

51 yaşında reklamcılık alanında çalışan A.S. yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Çok terliyorum, iç çamaşırıma kadar ıslanıyorum, bir ateş basıyor, bir üşüyorum, işe giderken ne giyeceğimi bilemiyorum. Bu en büyük sıkıntım. Sık sık ateş basmalarım oluyor, bunu ofis ortamında kime, nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Bu hormanal birşey ve ben artık hormonal hastalıkları olanları daha iyi anlıyorum. Menopoz konusunda toplumda bilinç yok, ofistekiler de bilmiyor. Kalkıp gezmek istiyorum, nefes almak istiyorum, bazen yakınımda hiç kimseyi istemiyorum ama karşımdakine ne diyeceğimi bilmiyorum."

52 yaşındaki E.T. ise sıcak basmaları nedeniyle elinde yelpazeyle dolaşmak zorunda kalmış, bu duruma dair etrafında yapılan şakalardan ise artık bıkmış.

İş arkadaşlarının gözünde kendini değersiz görüyor

Bilinçsizlik ve kadınların dertlerini kimseye söyleyememeleri nedeniyle menopoza giren kadınların çalışma hayatı kabusa dönebiliyor. Türkiye'de emeklilik yaşı da arttığından menopozlu çalışma yılları uzuyor. Önceden durum çok dayanılmaz bir hale gelince kadınlar emekli olurken şimdi uzayan emeklilik sebebiyle 55 yaşına kadar beklemek durumundalar. Fakat çok canına tak eden ne yazık ki emekliliğini de beklemiyor. Bu da şirketler için büyük kayıp, çünkü yıllarca çalışmış, deneyim edinmiş bir kadın en verimli çağında emekliliği ya da daha alt bir pozisyonu düşünüyor olabiliyor.

Bunun önüne geçmek için yapılması gereken en önemli şey kadınlara destek olmak, bu konuda herkesde bir bilinç yaratmak, konuyu tabu olmaktan çıkarmak. Yine Nottingham Üniversitesi'nin bir çalışmasına göre menopoz pek çok işyerinde tabu kabul ediliyor ve bu kadınların menopozun getirdiği septomlarla baş etmeleri için daha çok desteğe ihtiyaç duymalarına neden oluyor. Menopoza giren kadınlar iş performanslarının düştüğünü ve menopozun müdürlerin ve iş arkadaşlarının gözünde onları daha az yetenekli gösterdiğini düşünüyor.

Nottingham Üniversitesi'nden Prof. Amanda Griffiths'in farklı mesleklerde 900 kadınla görüşerek yaptığı araştırmada kadınlar daha fazla tavsiyeye ve desteğe ihtiyaçları olduğunu hissediyorlar. Araştırma sonuçlarına göre yöneticilerinden ve iş arkadaşlarından önemli ölçüde anlayış ve yardım gören kadınlar için bunun değeri paha biçilemez.

Şirketlere de iş düşüyor

İşyerlerinin de menopoz yakınması olanlar için bazı önlemler almaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Küçük, bu önlemleri şöyle sıralıyor:

- Daha iyi havalandırma için açık alanlar yaratılmalı,

-Soğutma için etkin bir klima sistemi bulunmalı,

- Soğuk su alınabilecek sebiller konulmalı,

- Kısa süreli molalar verilmesine olanak sağlanmalı,

- Terleyen kadınların üstlerini değiştirebilecekleri duş ve kabinler sağlanmalı,

- Zorunlu kıyafet uygulaması esnetilebilmeli,

- Çalışma saatlerine esneklik getirilmeli, bazı günler evden çalışılabilme imkanı tanınmalı,

- Mümkünse spor tesislerinden yararlanılmalı,

- Yemekhane menüsünde antioksidan özellikli besinlerin olmalı,

- İşyerindeki yöneticiler de personelin yaşayabileceği bu sorun hakkında bilgilendirilmeli

- Menopoz dönemine yaklaşan ve giren kadınlara yönelik seminerler düzenlenmeli, bilgi ve farkındalık artırılmalı.

Menopozun beraberinde getirdiği sıkıntılar

Prof. Dr. Tansu Küçük, yıllar boyunca kanda dolaşan ve vücudun her hücresine giden kadınlık hormonu menopoz ile birlikte sahneden çekildiğinde birçok değişikliğin ortaya çıktığını, menopoza yaklaşırken başlayan bu sıkıntılı değişimlerin menopoz ile birlikte iyice belirginleştiğini söylüyor ve bu değişiklikleri şu şekilde sıralıyor:

Sıcak basması "Flushing": Beynin hipotalamus denen kısmı yanlışlıkla kadının sıcak olduğunu algılar ve ısıyı düşürebilmek için derideki damarları genişletir. Yüzde ve boyunda kızarma olur, terleme ve çarpıntı hissedilir. Bunu bir ürperme izler. 3-5 yılda azalarak kaybolur.

Genital değişiklikler: Vajende kuruluk, sık vajinal enfeksiyonlar, genital bölge kıllarda seyrekleşme, vajen daralması ve kısalması, cinsel ilişkide ağrı, kanama. Sık idrar ihtiyacı, acilen idrar ihtiyacı ve öksürük-gülme gibi durumlarda idrar kaçırma

Cinsel istek kaybı: Bunun birçok nedeni vardır. Bunlar arasında vajen kuruluğu, ovaryan androjen azalması, birlikte bulunabilen diabet gibi sistemik hastalıklar, vücut şekli değişimleri ve kadının kendini beğenmemesi, idrar kaçırma, uyku bozukluğu, depresyon ve eş ile ilişkideki sosyal sorunlardır.

Çeşitli nedenlerle kilo artışı: Hareket azalması, erkek tipi yağ dağılımı (aynı kiloda olunsa bile elbise bedeni değişir), kas erimesi ve yağ oranı artışı.

Deri ve ekerindeki değişiklikler: Buruşma, sarkma, lekelenme, kuruma, saçlarda kuruma ve seyrekleşme, erkek tipi kıllanma (üst dudak, çene), tırnaklarda zayıflama, kırılma, çizgilenme.

Kalp damar hastalıkları sıklığında artış: Koroner damar hastalıkları, felç, hipertansiyon, dolaşım bozuklukları ile oluşan organ hasarları.

Kemik erimesi – Osteoporoz: Daha uzun vadede çıkan ama menopoz öncesi kemik sağlığı iyi olmayanlarda erken görülen bir sorundur. Omurga kırıkları felce, bacak kırıkları ve operasyonları ise yağ embolisi ile hastanın ölümüne kadar gidebilen sorunlara neden olur.

Psikolojik sorunlar ortaya çıkar ve orta yaş sıkıntıları ile çakışır: Depresyon, sinirlilik, kendine güven kaybı, hafıza azalması, konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık sık görülen durumlardır.