Menajeri açıkladı: ’’Zarate, Beşiktaş’ı istemedi’’

Beşiktaş, Mustafa Pektemek ’in sakatlanmasının ardından giriştiği transfer harekatından eli boş dönerken, listenin üst sıralarında yer alan adaylardan Mauro Zarate’nin Siyah-Beyazlı formayı neden giyemediği de ortaya çıktı.

Teknik Direktör Samet Aybaba ’nın ısrarla alınmasını istediği, bunun üzerine harekete geçen futbol komitesinin İtalya’dan eli boş döndüğü seferin, Arjantinli oyuncunun inadına takıldığı belirlendi. Çizme’de Güney Amerika transfer piyasasının hakim isimlerinden birisi olarak lanse edilen FIFA Menajeri Jose Alberti, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, bitti denilen transferin nasıl çıkmaza girdiğini anlattı.

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25 yaşındaki forvetin Siyah-Beyazlılar'ın kapısından döndüğünü belirten Alberti, “Bu transfer kulüp değil oyuncu nedeniyle gerçekleşmedi. Lazio , Zarate’yi satmak istedi. Ancak o, kendisini İtalya’da ispatlamak için kalmayı tercih etti. Futbol hayatına Türkiye’de devam etmeyi istemedi” diye konuştu.

Bu arada Beşiktaş Yönetimi, son yıllarda en az harcama yaptığı transfer sezonunu geride bıraktı. 7 futbolcu (McGregor, Escude, Mehmet Akgün, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Uğur Boral, Batuhan Karadeniz-kiralık) transfer eden Kartal, bonservis bedeli olarak sadece 1 milyon 550 bin euro harcadı.