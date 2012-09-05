Memurun ek ücret hayali 2014'e kaldı

İş güvenliği uzmanı olan memurlar fazladan 1.200 lira ek ödeme alacak. Bugün yazarı Sadettin Orhan'ın geçtiğimiz günlerde yazdığı 'memura 1200 lira ek kazanç' yazısı memurlar tarafından heyecanla karşılandı.



'Kamu işyerleri için iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu 30 Haziran 2014 itibariyle başlıyor. Dolayısıyla bu tarih itibariyle ilave ücret almaya başlanacak'



BELGESİ OLAN YAŞADI

Bu yıl sonu itibariyle yasanın genel yükümlülükleri kamu işyerlerinde de başlayacak. İş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırma zorunluluğu ise 30 Haziran 2014 itibariyle başlıyor. Kamu kurumları, kendi bünyelerindeki mühendis, mimar ve teknik elemanları -belge sahibi olmaları şartıyla- iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilecek.



1.200 TL EK MAAŞ

Söz konusu personel, ihtiyaç olması halinde diğer kamu kurumlarına da benzer hizmeti verebilecek. İş güvenliği uzmanı olarak görev alan teknik personele, normal maaşının yanında ayda 1200 liraya kadar ek ödeme verilecek. İş güvenliği uzmanı olan teknik personel, esas görevinin yanında ayda 80 saate kadar iş güvenliği hizmetlerinde görev alabilecek.



ÖZEL SEKTÖRE DE ZORUNLU

İSG Yasası'yla birlikte, gerek kamuda gerekse özel sektörde, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri çok daha aranır hale gelecekler. Zira daha önce 30 bin işyerinde görev alırlarken, şimdi 1 milyon 400 bin işyerinin onlara ihtiyacı olacak.