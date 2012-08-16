Memografi yaşı kaç?

Mamografi Ne zaman Ve Kimlere Çekilir



Yaş ilerledikçe kanser görülme riski artarken, beraberinde kanserin de mamografi ile teşhis edilme şansı artıyor. Bu nedenle ileri yaşlarda çekilen mamografiler meme hakkında daha çok bilgi veriyor. Herhangi bir yakınma veya kaygı ile kendiniz doktora başvurduğunuzda, muayeneden sonra sadece ultrasonografi ile yeterli bilgiye ulaşabiliyorsa bununla yetinilebilinir. Tanısal amaçlı mamografi de çekilmesi gerekiyorsa, bu noktada tanısal amaçlı tetkik her yaştaki kadına yapılabiliyor. Ancak unutmamak gerekir, 35-40 yaşından önceki mamografiler sınırlı ölçüde bilgi veriyor.



Herhangi bir meme yakınması olan bir kadın başvurduğunda, muayenesine, ailesel risklerine, kişisel risklerine ve memenin yoğunluğuna bağlı olarak 35-40 yaş aralığında ilk mamografisini çekilir. Özel takip gerektiren bir patolojisi yoksa 40 yaştan sonra düzenli takibe başlamasını önerilir. 40 yaşın üzerinde her yıl ya da 2 yılda bir mamografi ve ultrasonografi çekilmesi öneriliyor. Düzenli kontrol, meme kanserinin tedavi edilebilir bir evrede yakalanma şansını artırıyor.



Mamografi Nasıl Çekilir



Mamografi çekilirken memelerin cihaz üzerinde bulunan iki plaka arasında kısa süreli sıkıştırılması gerekiyor. Memelerin en az hassas olduğu dönemin seçilmesinin doğru olacağını belirtiliyor. Örneğin adet bitimini takip eden hafta, memelerin en az hassas olduğu ve yine memelerdeki şişliğinde en az olduğu dönemdir. Çekim için bu dönemin seçilmesi uygun olacaktır. Mamografi çekimi için hazırlık aşamasında küçük boyuttaki ayrıntılar çok önemli olduğundan yanıltıcı etkenleri yok etmek gerekir. Ter, parfüm, deodorant, pudra vb. kalıntılar yanıltıcı sonuç verebilir. Bu nedenle; mamografi çektirmeden önce duş alın ve parfüm, deodorant veya pudra kesinlikle kullanmayın.



Mamografi çekilirken en önemli nokta memelerin yeterince sıkıştırılması ve yassılaştırılmasıdır. Bu sayede meme dokusunun üst üste gelmesi önlenir, maksimum oranda dokunun incelenmesi sağlanarak kitlelerin gözden kaçmaması, yalancı kitle görünümünün olmaması sağlanır.



Aynı zamanda bu sıkıştırma inceleme sırasında maruz kalınacak ışın dozunu da azaltır. Memelerin sıkıştırılması bir miktar rahatsızlık yaratsa da çekim süresi çok kısa olduğundan sorun yaratmayacaktır. Bu rahatsızlık çok küçük ve çok büyük memelerde daha yüksek oranda görülebilir. 40 yaşında meme iç yapısında başlayan ve daha sonra hızlanma gösteren involüsyon ile memede glandüler yapının yerini yağ dokusu almaktadır. Bu nedenle mamografinin uygulanması daha da kolaylaşmakta ve tanı duyarlılığı % 100′lere yaklaşmaktadır. Menopozda östrojen tedavisi alanlarda bu değişiklikler daha yavaş olacağından mamografi tanı duyarlılığı biraz daha düşük olacaktır. Çeşitli uzman doktor açıklamalarından faydalanarak www.kadinlariz.com tarafından hazırlanmıştır.