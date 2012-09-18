Melo’dan Menezes’e ince mesaj

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United ile deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'ın orta alandaki en etkili oyuncularından Felipe Melo, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Manchester United Teknik Direktörü 'Sir' Alex Ferguson'un "Melo Avrupa'nın önemli orta saha oyuncularından biri" şeklindeki yorumu ile ilgili açıklama yapan Brezilyalı yıldız, Milli Takım Teknik Direktörü Mano Menezes'e çağrıda bulundu. Ferguson'un kendisi için söylediği sözlere teşekkür eden Melo "Alex Ferguson benim için yaşayan efsanelerden biri. Onun hakkımdaki bu görüşleri beni çok gururlandırdı. Keşke Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Mano Menezes de böyle düşünseydi" dedi.

Manchester United maçının kendisinin ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacağını da sözlerine ekleyen Melo, bu nedenle karşılaşmaya ayrı bir önem verdiğini de sözlerine ekledi.