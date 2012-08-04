Melo’da menajer ve Juventus’un oyunu!

Galatasaray yılan hikayesine dönen Felipe Melo transferini askıya aldı. İtalya’da Juventus ile kıran kırana pazarlıkta bulunan İdari Koordinatör Şükrü Hanedar ve Genel Menajer Cenk Ergün anlaşmanın sağlanmaması üzerine dün Torino’dan İstanbul’a döndü.





Juventus’un 8 milyon Euro'dan aşağı inmediği pazarlıkta, Sarı-Kırmızılılar'ın son rakam olarak 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve “Bunun 1 Euro üzerine çıkmayız” mesajını verdiği bildirildi. Sambacıya başka bir takımın teklifte bulunmaması nedeniyle bu kararı alan Sarı-Kırmızılılar'a Juventus’un yanıtı ise, “8’in altına kesinlikle inmeyiz” oldu. Bunun üzerine görüşmeler tıkandı ve Cim Bom Melo defterini kapattı.





Milliyet’in edindiği bilgilere göre ise, Galatasaray, Juventus ile Felipe Melo’nun menajerlik şirketi Promoesport BC arasında gizli bir bağ olduğunu düşünüyor. Menajerlik şirketinin sürekli olarak, İtalyanların bir departmanı gibi çalışması, Galatasaray Yönetimi’nce, “Aralarında bir anlaşma mı var?” endişesini beraberinde getirdi. Menajerlik şirketinin 1.2 milyon Euro'luk komisyon ücretinin yanısıra bonserviste belli bir rakamın üzerindeki satıştan da pay alabileceği yorumları geldi.





Yok artık Melo!





Galatasaray’da Felipe Melo’nun tavırları da samimi bulunmadı. Yıllık 2.9 milyon Euro garanti para ile maç başı ücreti olarak da 20 bin Euro'ya inen 29 yaşındaki orta alan oyuncusunun, futbolcu olan kardeşine de Türkiye’den bir takıma transferinin sağlanmasını istediği, ona da 3 yıllık anlaşma yapılmasının sağlanmasını da şart koştuğu ortaya çıktı.





Melo’yu askıya alan Galatasaray, diğer alternatifleri gözden geçirme kararı aldı. Ancak, sambacının menajerlik şirketinin panik olduğu, kapanan dosyanın atılacak geri adımlarla yeniden açılmasının da ihtimaller arasında olduğu bildirildi.





Kaynak: Milliyet - Nevzat Dindar