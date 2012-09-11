Meireles neden gecikti?

Fenerbahçe'ye menajerler tarafından Ağustos ayının başında önerilen Raul Meireles'in transferindeki gecikmenin nedenlerinden biri daha ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yöneticiler, Portekizli oyuncunun Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut ile görüşme yapmayacaklarını menajerlik firmasına bildirdiler.





Firma bunun üzerine Ahmet Bulut'u devreden çıkardı ve Lourenco isimli menajeri görevlendirdi. Tüm bu süreç de transferi geciktirdi. Hatırlanacağı üzere F.Bahçe, Emre Belözoğlu görüşmelerinde Ahmet Bulut ile sıkıntı yaşamış, bu nedenle Bulut'un oyuncusu olan Bekir ile sözleşme yenileme görüşmeleri menajersiz gerçekleşmişti.





Kaynak: Sabah