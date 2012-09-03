Meireles ilk kez konuştu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Meireles, FB TV'de canlı yayına katılarak soruları cevapladı. Portekizli yıldız oyuncu şu ifadelerindeki satır başları şöyle;





"Takım oyuncusuyum"





"Fenerbahçe'nin tarihini herkes çok iyi biliyor o yüzden seçim yapmak benim için çok kolay oldu."





"Herşeyden önce takım oyuncusuyum. Kişisel başarımdan önce takımın kazanmasını isterim."





"Ailemle konuştum. Karım futboldan çok fazla anlamıyor ama ona Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en büyük takım olduğunu söyledim, o da bana 'tamam' dedi."





"Futbol dışında, 7 yaşımdaki kızım ve ailem için yaşayan biriyim."





Kuyt'ın eski takım arkadaşı





"Kuyt'la beraber Liverpool'da fantastik bir sezon geçirdik. O da Fenerbahçe'den bana bahsetti ama ben Fenerbahçe'yi gayet iyi tanıyordum."





"Dövmeler benim bir tutkum. Üzerimde hala boş yer var, durmayacağım devam edeceğim. Bana güzel şeyler ifade eden ailem, kızım, eşim için yaptırdığım dövmeler var."





"Harika bir yıldı ve harika bir sezon finali yaptık. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız an muhteşemdi. Ben finalde oynamadım ama takımın bir parçasıydım."





"Bir an önce İstanbul'u tanımak istiyorum"





"Portekizli bir arkadaşım İstanbul'un harika bir şehir olduğunu anlattı. Ben de bir an önce bu şehri tanımak istiyorum."





"Porto'dayken Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Onun dışında Türk futbolu hakkında çok şey bilmiyorum."





"Kalbimden söylüyorum çok iyi çalışacağım"





"Hedefim, Fenerbahçe ile başarılar ve kupalar kazanmak. Kazanabileceğimiz her heyi takımla birlikte kazanmak istiyioruz"





"Kalbimden söylüyorum çok iyi çalışacağım. Maçlarda çok mücadele edeceğim"



