Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Meireles ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Portekizli futbolcu Raul Meireles, takımla ilk antrenmanına çıktı.

13 Eylül 2012 Perşembe 20:50
Meireles ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Akşam saatlerinde İstanbul'da olan Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Raul Meireles de ayağının tozuyla ilk antrenmanını takım arkadaşlarıyla yaptı. Antrenmanın başlamasının ardından tesislere gelen Meireles, ısınma hareketlerini tamamlayarak takıma dahil oldu. Portekizli futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'la tokalaşırken, Liverpool'dan takım arkadaşı Dirk Kuyt'la kucaklaştı. 
 
Çift kalede oynadı 

Mersin İdman Yurdu maçında 3 puanı hedefleyen Fenerbahçeli futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 4 minyatür kaleden oluşan maç yaptı. Antrenman yarı alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Çift kale de Portekizli futbolcu Meireles de forma giydi.

1 buçuk saat süren antrenmana sakatlıkları bulunan Krasiç, Sow, Serdar Kesimal ve Egemen katılmazken, tedavisi tamamlanan genç futbolcu Recep Niyaz, çalışmanın tamamında takımla birlikte yer aldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim