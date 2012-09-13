Meireles ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Akşam saatlerinde İstanbul'da olan Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Raul Meireles de ayağının tozuyla ilk antrenmanını takım arkadaşlarıyla yaptı. Antrenmanın başlamasının ardından tesislere gelen Meireles, ısınma hareketlerini tamamlayarak takıma dahil oldu. Portekizli futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'la tokalaşırken, Liverpool'dan takım arkadaşı Dirk Kuyt'la kucaklaştı.

Çift kalede oynadı





Mersin İdman Yurdu maçında 3 puanı hedefleyen Fenerbahçeli futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 4 minyatür kaleden oluşan maç yaptı. Antrenman yarı alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Çift kale de Portekizli futbolcu Meireles de forma giydi.





1 buçuk saat süren antrenmana sakatlıkları bulunan Krasiç, Sow, Serdar Kesimal ve Egemen katılmazken, tedavisi tamamlanan genç futbolcu Recep Niyaz, çalışmanın tamamında takımla birlikte yer aldı.