Meireles artık Fenerbahçeli

Fenerbahçe aradığı kanı buldu. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir yapamadığı orta saha transferine son gün noktayı koydu. Chelsea'nin Portekizli orta saha oyuncusu Raul Meireles, Sky Sports'un haberine göre bugün geldiği İstanbul'da Fenerbahçe ile anlaştı. Chelsea'ye 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek olan Kanarya, 29 yaşındaki Meireles ile de 4 yıllığına anlaştı.

40 maçın altına düşmüyor





Porto'da yıldızı parlayan Meireles, 2010-2011 sezonunda Liverpool'a transfer oldu. Burada 41 maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol attı. Ertesi sezon transferin son gününde 12 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye satılan Portekizli, 2011-2012 sezonunda 'Mavililer'in formasını tam 45 kez terletti.





Portekiz Milli Takımı'nın da as oyuncularından olan Meireles, 62 maçta 8 gol attı.