Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2000 askerle yürütülen operasyon sürüyor.

Bölgeyi kıskaca alan güvenlik güçleri, teröristlere nefes aldırmıyor.

İkinci kez Şemdinli'ye sızmak isteyen teröristler Goman dağında kıstırıldı.

Operasyona özel harekat birlikleri de destek veriyor.Teröristlerin saklandığı tespit edilen tepeler ve mağaralar, top atışlarıyla bombardıman altına alındı.

İlçe merkezinden havalanan helikopterler, teröristlere nefes aldırmıyor.Bölgede teröristlerin kökü kazınıncaya kadar operasyonların devam edeceği öğrenildi.



Bir aylık süre içerisinde Hakkari kırsalında 350 terörist etkisiz hale getirildi.